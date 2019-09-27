ЦБ РФ установил курс евро с 28 сентября в размере 70,3161 руб.

27 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 70,3161 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,73 коп.

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ЗАО "СуперОкс" серии БО-П01 объемом 200 млн рублей и и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, выпуск включен в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,18 пункта (0,295%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2764,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2777,19 (+0,16%) пункта, минимальное - 2759,53... читать дальше

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Директор департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Минпромторга РФ Андрей Цемахович считает, что незаинтересованность российских компаний в создании сервисных сетей послепродажного обслуживания негативно влияет на рост объемов экспорта из... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-03R объемом 21 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО "СУЭК", в... По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО "СУЭК", в... читать дальше

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Бурный рост рынка брокерского обслуживания, совершенствование технологий и снижение издержек могут способствовать дальнейшему изменению тарифной политики брокеров. По мере насыщения рынка после периода бурного роста ценовая конкуренция может обостриться и привести к уменьшению... читать дальше

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МТС-банк 2 октября начнет размещение бессрочных субординированных облигаций серии 02СУБ объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной ценной бумаги - 10... Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной ценной бумаги - 10... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,86/65,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 28 коп., Cредний курс продажи...

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В августе доходы населения США выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,1% в июле, свидетельствуют данные Минторга страны. Тем временем темпы увеличения расходов американцев замедлились до минимального за полгода значения и составили 0,1%... Тем временем темпы увеличения расходов американцев замедлились до минимального за полгода значения и составили 0,1%... читать дальше

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ООО "Газпромнефть-НТЦ" (входит в "Газпром нефть") объявило тендер на проведение научно-технического исследования процессов превращения газа в твердый продукт, сообщается в материалах компании. В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы,... читать дальше

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ЦВ ходе торгов в пятницу нефтяные цены продолжают снижаться на фоне сообщений СМИ о том, что Саудовская Аравия согласилась на перемирие в ряде районов Йемена, что дает надежду на ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent... читать дальше

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Американская Freedom Holding corp., представленная в России ИК "Фридом Финанс", рассматривает покупку компании "Церих кэпитал менеджмент", следует из материалов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Freedom 20 сентября подала в ведомство ходатайство для... Freedom 20 сентября подала в ведомство ходатайство для... читать дальше

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Международная финансовая организация "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии 001Р-01 на уровне 7,90% годовых и увеличила объем размещения с "не менее 5 млрд... читать дальше

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В понедельник, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 6179,27 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 30 сентября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $812,42 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 30 сентября, ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций на общую сумму 121079,31 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 30 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $326,33 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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