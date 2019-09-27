Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 111,6 млрд руб.

27 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 111,6 млрд руб.

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Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 25 сентября 2019 года, сохранился, однако в акциях ЕМ похожего оптимизма зафиксировано не было, исключение составили акции РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс"... читать дальше

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Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") установил цену размещения дополнительного выпуска облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 103% от номинала, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на допвыпуск проходил 26 сентября. В... Сбор заявок на допвыпуск проходил 26 сентября. В... читать дальше

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Национальный банк не рассматривает вопрос о переходе к фиксированному курсу национальной валюты, заявил директор департамента денежно-кредитной политики финрегулятора Виталий Тутушкин. "Мы слишком долго шли к свободно плавающей системе, чтобы потом от нее отказаться.... "Мы слишком долго шли к свободно плавающей системе, чтобы потом от нее отказаться.... читать дальше

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Потребительские расходы во Франции в августе 2019 года не изменились относительно предыдущего месяца, когда их рост составлял 0,4%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. По сравнению с августом 2018 года расходы упали на... По сравнению с августом 2018 года расходы упали на... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,3635... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,78 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2771,92 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,7 пункта (0,272%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,7 пункта (0,272%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,3635 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 15,35 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 15,35 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...

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ЦБ РФ 25 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,83 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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АО "ЛК "Европлан" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Бумаги объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2016 года по ставке купона в 11,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.... Бумаги объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2016 года по ставке купона в 11,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.... читать дальше

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Торги в пятницу фондовый рынок России начал незначительными изменениями. Фондовые индексы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе благодаря надеждам на то, что США и Китай смогут разрешить торговые противоречия. Фондовые индексы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе благодаря надеждам на то, что США и Китай смогут разрешить торговые противоречия. Американские фондовые индексы... Американские фондовые индексы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,55/65,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 111,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Потребительские цены во Франции в сентябре 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения на 1% в августе, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего... читать дальше

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Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-августе 2019 года сократилась на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года, причем среди госпредприятий спад составил 8,6%. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней... Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 сентября составили по Российской Федерации 2449,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2247,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар растет к евро и немного дешевеет к иене. В центре внимания трейдеров остается политическая ситуация в США и торговые противоречия Вашингтона и Пекина. Инвесторы сохраняют оптимизм в преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая, которые пройдут в... Инвесторы сохраняют оптимизм в преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая, которые пройдут в... читать дальше

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