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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2449,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2300,48 млрд руб.
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27 сентября 2019 года 09:42

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2449,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2300,48 млрд руб.

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27 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 сентября составили по Российской Федерации 2449,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2247,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2270,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2050,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 сентября составили 2300,48 млрд руб. против 2304,42247 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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