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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2449,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2300,48 млрд руб.
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27 сентября 2019 года 09:42
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2449,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2300,48 млрд руб.
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27 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 сентября составили по Российской Федерации 2449,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2247,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2270,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2050,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 сентября составили 2300,48 млрд руб. против 2304,42247 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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