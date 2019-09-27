27 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Сентябрь 2019
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Август 2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Август 2019
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Сентябрь 2019
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Август 2019
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Август 2019
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Август 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2019
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27 сентября 2019 года 10:41
Спрос на облигации развивающихся рынков (ЕМ) по итогам недели, завершившейся 25 сентября 2019 года, сохранился, однако в акциях ЕМ похожего оптимизма зафиксировано не было, исключение составили акции РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс"... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:37
Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") установил цену размещения дополнительного выпуска облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей в размере 103% от номинала, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на допвыпуск проходил 26 сентября. В... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:33
Национальный банк не рассматривает вопрос о переходе к фиксированному курсу национальной валюты, заявил директор департамента денежно-кредитной политики финрегулятора Виталий Тутушкин.
"Мы слишком долго шли к свободно плавающей системе, чтобы потом от нее отказаться.... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:25
Потребительские расходы во Франции в августе 2019 года не изменились относительно предыдущего месяца, когда их рост составлял 0,4%, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee.
По сравнению с августом 2018 года расходы упали на... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 902 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,3635... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,78 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2771,92 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 3,7 пункта (0,272%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,3635 руб.
По отношению к последней сделке в четверг доллар увеличился на 15,35 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...
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27 сентября 2019 года 10:12
ЦБ РФ 25 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,83 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:11
АО "ЛК "Европлан" установило ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 9,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Бумаги объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2016 года по ставке купона в 11,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых.... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:04
Торги в пятницу фондовый рынок России начал незначительными изменениями.
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили вчерашние торги в плюсе благодаря надеждам на то, что США и Китай смогут разрешить торговые противоречия.
Американские фондовые индексы... читать дальше
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27 сентября 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,55/65,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи вырос...
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27 сентября 2019 года 10:01
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 111,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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27 сентября 2019 года 09:56
Потребительские цены во Франции в сентябре 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 0,9% в годовом выражении после повышения на 1% в августе, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего... читать дальше
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27 сентября 2019 года 09:46
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-августе 2019 года сократилась на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года, причем среди госпредприятий спад составил 8,6%.
Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней... читать дальше
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27 сентября 2019 года 09:42
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 сентября составили по Российской Федерации 2449,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2247,9 млрд руб.
На... читать дальше
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27 сентября 2019 года 09:35
Доллар растет к евро и немного дешевеет к иене. В центре внимания трейдеров остается политическая ситуация в США и торговые противоречия Вашингтона и Пекина.
Инвесторы сохраняют оптимизм в преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая, которые пройдут в... читать дальше
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