Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,2631 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2631 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,095 руб., максимальный - 64,37 руб. Была заключена 9841 сделка. Объем торгов составил 37850,49 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,315 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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