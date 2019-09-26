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26 сентября 2019 года 15:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 сентября
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26 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3114,97 (-44,2) руб./грамм; на серебро - 37,14 (-1,18) руб./грамм; на платину - 1918,11 (-50,63) руб./грамм; на палладий - 3406,3 (-44,15) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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