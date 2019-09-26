ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 сентября в размере 64,2888 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 сентября, составляет 64,2888 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,15 коп.

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Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации Газпромбанка серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021300354B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B021300354B001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на данных об активном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии. Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережающими темпами восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры после атак. Страна уже увеличила нефтедобычу... Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережающими темпами восстанавливает объекты нефтяной инфраструктуры после атак. Страна уже увеличила нефтедобычу... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации "Норильского никеля" серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Россия в этом году экспортирует в Китай около 50 тыс. тонн продукции птицеводства. В 2020 году поставки превысят 100 тыс. тонн. Такой прогноз сделал главный аналитик группы "Черкизово" Андрей Дальнов на российско-китайском семинаре, посвященном развитию отношений между двумя... читать дальше

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Онлайн-турагентства не наблюдают спада продаж путевок туроператора "Интурист" после банкротства Thomas Cook, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В российских онлайн-турагентствах сообщают об отсутствии проблем с перелетом и заселением туристов компании... "В российских онлайн-турагентствах сообщают об отсутствии проблем с перелетом и заселением туристов компании... читать дальше

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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий, компенсирующие часть затрат при создании производств оборудования для гидроразрыва пласта. Соответствующее постановление 21 сентября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оно размещено на официальном сайте... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Эбис" серии БО-П01 объемом 150 млн рублей и и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00360-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00360-R-001P. Заем сроком... Заем сроком... читать дальше

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Британский производитель автомобилей премиум-класса Jaguar Land Rover (JLR) приостановит работу трех заводов в Великобритании в первую неделю ноября для того, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках после завершения выхода страны из состава Европейского союза (Brexit)... читать дальше

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В России в июне-августе 2019 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,7%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (10,5%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2631 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,095 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,095 руб.,... читать дальше

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Минфин предлагает увеличить государственное финансирование СМИ в следующем году почти на треть по сравнению с действующей версией бюджета - до 92 млрд руб. Это следует из проекта бюджета, опубликованного Минфином на портале regulations.gov.ru для независимой антикоррупционной... читать дальше

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Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Доходы бюджета составили 19 трлн 454 млрд рублей, что на 2,7% выше показателя, утвержденного федеральным законом, расходы - 16 трлн 713 млрд, что на 0,6% меньше утвержденного... Доходы бюджета составили 19 трлн 454 млрд рублей, что на 2,7% выше показателя, утвержденного федеральным законом, расходы - 16 трлн 713 млрд, что на 0,6% меньше утвержденного... читать дальше

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Американские фондовые индексы перешли к умеренному снижению в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следят за американскими статданными. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что торговое... Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что торговое... читать дальше

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Госдума на заседании 24 октября планирует рассмотреть проект трехлетнего бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов в первом чтении, сообщил в ходе пленарного заседания первый вице-спикер Александр Жуков. "30 сентября, как вы знаете, правительство планирует внести... "30 сентября, как вы знаете, правительство планирует внести... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в сентябре 2019 года в добывающих производствах не изменилась и осталась на августовском уровне 0%, в обрабатывающих производствах также остался стабильным и составил минус... читать дальше

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За неделю с 17 по 23 сентября потребительские цены на бензин вновь не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Цены на бензин остаются стабильными уже 8 недель подряд. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 23 сентября подросла на 1... Цены на бензин остаются стабильными уже 8 недель подряд. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 23 сентября подросла на 1... читать дальше

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