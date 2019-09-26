Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,025 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,025 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0128 руб., максимальный - 9,0374 руб. Было заключено 76 сделок. Объем торгов составил 284,11 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,025 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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