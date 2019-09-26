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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 119,7 млрд руб.
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26 сентября 2019 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 119,7 млрд руб.
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26 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 119,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 644,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Существенное бюджетное финансирование развития высокоскоростного ж/д сообщения в РФ начнется не ранее 2022 года, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы. На финансирование федерального проекта "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" в... читать дальше
.26 сентября 2019 года 12:23
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) изучает вопрос о введении нулевой ставки на ввоз электромобилей в ЕАЭС на срок до 2023 года, следует из материалов правового портала ЕАЭС. Инициативное предложение об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС... читать дальше
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Менее половины (43%) россиян имеют загородные дачи или приусадебные участки, из них 89% (как и ранее) заявили о наличии собственного огорода или приусадебного участка, следует из опроса, проведенного компанией Ромир. По данным опроса Ромир, 86% из этих опрошенных... читать дальше
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.26 сентября 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 10,15 коп. - до 64,2888 руб.... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 26 сентября составил 64,2888 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,2888 руб. По... читать дальше
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Третья по величине авиагруппа в Европе International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, предупредила, что забастовки пилотов и снижение цен на билеты отрицательно скажутся на годовой прибыли. Как говорится в... читать дальше
.26 сентября 2019 года 11:29
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.26 сентября 2019 года 11:20
Для увеличения российско-китайского товарооборот следует использовать все возможности законодателей двух стран - Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте в текущем году товарооборота с Китаем и отметил важность межпарламентского диалога в увеличении динамики роста экономического взаимодействия. "Устойчивую позитивную динамику демонстрируют наши отношения в практических... читать дальше
.26 сентября 2019 года 11:14
В январе-августе 2019 года средний размер выданных автокредитов составил 767,2 тыс. руб., увеличившись на 7,0% в годовом сравнении (716,8 тыс. руб. за аналогичный период 2018 г.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро креджитных историй (НБКИ). Согласно... читать дальше
.26 сентября 2019 года 11:05
X5 Retail Group объявила программу трансформации формата гипермаркетов "Карусель" сроком на 2 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, к 2022 году планируется закрыть 20 гипермаркетов "Карусель" (все арендованные). К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26... читать дальше
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