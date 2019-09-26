ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5868 руб.

26 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 сентября, составляет 70,5868 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,75 коп.

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Фондовые индексы стран Западной Европы активно повышаются в ходе торговой сессии в четверг на фоне надежд на то, что США и Китай смогут разрешить торговые противоречия. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:33 мск вырос на 0,56% и составил... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:33 мск вырос на 0,56% и составил... читать дальше

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Существенное бюджетное финансирование развития высокоскоростного ж/д сообщения в РФ начнется не ранее 2022 года, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы. На финансирование федерального проекта "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" в... На финансирование федерального проекта "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" в... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) изучает вопрос о введении нулевой ставки на ввоз электромобилей в ЕАЭС на срок до 2023 года, следует из материалов правового портала ЕАЭС. Инициативное предложение об установлении нулевой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС... читать дальше

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Порядка 2,5 млн кв. м недвижимости планируется построить на территории бывших столичных промышленных зон до конца 2019 года, говорится в сообщении департамента градостроительной политики города Москвы в четверг. В нем отмечается, что 1,3 млн кв. м - это... В нем отмечается, что 1,3 млн кв. м - это... читать дальше

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Менее половины (43%) россиян имеют загородные дачи или приусадебные участки, из них 89% (как и ранее) заявили о наличии собственного огорода или приусадебного участка, следует из опроса, проведенного компанией Ромир. По данным опроса Ромир, 86% из этих опрошенных... По данным опроса Ромир, 86% из этих опрошенных... читать дальше

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Требования национального проекта "Экология" в разы сильнее и крепче требований Парижского соглашения по климату, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. "Независимо от Парижского соглашения нами начата огромная работа, упакованная в рамках национального... "Независимо от Парижского соглашения нами начата огромная работа, упакованная в рамках национального... читать дальше

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6 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-290 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9823% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,46%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,46%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 10,15 коп. - до 64,2888 руб.... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,2888 руб. По... читать дальше

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Третья по величине авиагруппа в Европе International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, предупредила, что забастовки пилотов и снижение цен на билеты отрицательно скажутся на годовой прибыли. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Власти ЕС по-прежнему ждут от Великобритании конкретных и имеющих законную силу предложений с целью урегулировать ситуацию вокруг Brexit, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. "Мы все еще готовы работать с любым новым легитимным и практическим предложением... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о росте в текущем году товарооборота с Китаем и отметил важность межпарламентского диалога в увеличении динамики роста экономического взаимодействия. "Устойчивую позитивную динамику демонстрируют наши отношения в практических... "Устойчивую позитивную динамику демонстрируют наши отношения в практических... читать дальше

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В январе-августе 2019 года средний размер выданных автокредитов составил 767,2 тыс. руб., увеличившись на 7,0% в годовом сравнении (716,8 тыс. руб. за аналогичный период 2018 г.). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро креджитных историй (НБКИ). Согласно... Согласно... читать дальше

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X5 Retail Group объявила программу трансформации формата гипермаркетов "Карусель" сроком на 2 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, к 2022 году планируется закрыть 20 гипермаркетов "Карусель" (все арендованные). К 2021 году 34 гипермаркета (8 арендованных и 26... читать дальше

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ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг облигациям "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruАA", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее агентством выпуску был присвоен ожидаемый... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,025 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0128 руб., максимальный - 9,0374... Минимальный курс юаня составил 9,0128 руб., максимальный - 9,0374... читать дальше

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