Запасы нефти в США выросли за период с 13 сентября по 20 сентября на 2412 тыс. баррелей, бензина - выросли на 519 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 600 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 564 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 519 тыс. баррелей и составили 230,204 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

25 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2412 тыс. баррелей - до 419,538 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует 2 октября начать размещение облигаций серии 001Р-13, 8 октября - серии 001Р-17 общим объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Объем каждой из серий по 2 млрд рублей. Объем каждой из серий по 2 млрд рублей. Облигации сроком... Облигации сроком... читать дальше

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Пакет акций "АЛРОСА" может попасть в новый план приватизации, который сейчас обсуждают ведомства, но сделка зависит от позиции Якутии, которая пока возражает. Как сообщил источник "Интерфакса" в одном из ведомств, в программе приватизации на 2020-2022 гг. может быть... Как сообщил источник "Интерфакса" в одном из ведомств, в программе приватизации на 2020-2022 гг. может быть... читать дальше

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Ддя борьбы с теневым оборотом наличных денег на крупных вещевых и продовольственных рынках Минфин наряду с другими мерами предлагает ввести упрощенную (без составления протокола об административном правонарушении) процедуру привлечения к административной ответственности... читать дальше

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Наблюдательный совет "АЛРОСА" одобрил вопрос об участии компании в ПО "Кристалл" (Смоленск, крупнейший производитель бриллиантов в РФ) путем приобретения 100% акций у Росимущества, говорится в сообщении "АЛРОСА". Согласно подписанному ранее распоряжению правительства... Согласно подписанному ранее распоряжению правительства... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Авангард", а также выпуска его облигаций на уровне "ВВ+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной... "Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной... читать дальше

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Чистая прибыль банка ВТБ за январь-август 2019 года составила 126,536 млрд руб. против 100,688 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до...

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Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение инфляции до 3,6% по итогам года и до ниже 3% в начале 2020 года, а в течение ближайших 12 месяцев не исключает риски замедления темпов роста экономики, заявил глава министерства Максим Орешкин в ходе совещания президента РФ Владимира... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Авангард", а также выпуска его облигаций на уровне "ВВ+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной... "Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение облигаций серии БО-004K-Р сроком обращения 2 месяца объемом 10 млрд рублей, разместив 32,5% выпуска на 3,25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. Ставка 1-го купона установлена на... Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше

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Тинькофф банк полнотью разместил облигации серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 17 сентября. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 8,50-8,75% годовых, в ходе маркетинга он... Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 17 сентября. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 8,50-8,75% годовых, в ходе маркетинга он... читать дальше

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Экономический рост в РФ в начале 3-го квартала ускорился до 1,6-1,7%, но замедление кредитной активности несет риски снижения темпов в ближайшие 12 месяцев, заявил в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах российского ритейлера "Лента" на уровне "ВВ". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кроме... Кроме... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обратить внимание на проблематику рентабельности предприятий военно-промышленного комплекса. "Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК, и нужно к этому вернуться, Дмитрий... "Мы на комиссии по ВПК говорили о рентабельности предприятий ВПК, и нужно к этому вернуться, Дмитрий... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" установил ставку 1-го купона инвестиционных облигаций серии БО-ИО02 объемом 300 млн рублей на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны годовые. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны годовые. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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ООО "Транспортная концессионная компания" установила ставку 4-го купона облигаций класса "А1" в размере 7,662% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 17... Облигации класса "А1" объемом 1,241 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 17... читать дальше

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Минэкономразвития готовит в сфере общепита пилотный проект по упрощению контрольно-надзорных требований, он пройдет в Москве, Казани и Калининграде, сообщил глава министерства Максим Орешкин. Как подчеркнул он на совещании президента с членами правительства в среду, это... Как подчеркнул он на совещании президента с членами правительства в среду, это... читать дальше

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