Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,248 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5635 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,248 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,9925 руб., максимальный - 64,415 руб. Было заключено 12764 сделки. Объем торгов составил 57375,03 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,4 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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