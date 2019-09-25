.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 644,1 млрд руб.
.
25 сентября 2019 года 09:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 644,1 млрд руб.
|0
25 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 644,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 130,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 сентября 2019 года 12:08
Минфин РФ поддерживает идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Да, я всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе... читать дальше
.25 сентября 2019 года 12:00
Генпрокуратура: в 2018 году объемы лесовосстановления не выполнены в шести крупнейших лесных регионах
Запас древесины в России составляет всего 18 млрд кубометров, и эти запасы вскоре будут утрачены из-за отсутствия должного лесовосстановления и масштабных хищений, сообщил сегодня первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. "Ежегодный объем расчетной лесосеки... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:53
Шведская IKEA в 2019 финансовом году (завершился 31 августа) увеличила продажи в России на 17% в рублях. "Год назад мы прогнозировали двузначный рост в России. Я рад сообщить, что мы завершили год с ростом продаж на 17%", - сказал журналистам гендиректор розничной сети... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 48,13 коп. - до 64,1873 руб.... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 25 сентября составил 64,1873 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1873 руб. По... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:37
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании АФК "Система" до уровня ruA. Прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Как... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:37
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ФГУП "Почта России" серии БО-001Р-08 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании.... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:34
Сбербанк России 24 сентября разместил 13,72% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-48m-001Р-144R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 137,221 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:28
В январе-августе 2019 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 56,0 тыс. руб., увеличившись на 14,2% по сравнению с 49,0 тыс. руб. в январе-августе 2018 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За 8 месяцев 2019... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:20
ВТБ разместит 25 сентября однодневные бонды серии КС-3-289 на 75 млрд руб. по цене 99,9824% от номинала
5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-289 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9824% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43%... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:20
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что решением проблем, которые за последние годы накопились на сахарном рынке РФ, должен стать экспорт сахара. В противном случае ситуация может привести к банкротству ряда сахарных заводов и существенному росту цен. ФАС... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:14
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Тинькофф банка серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:12
Приставы могут получить право взламывать двери, если их не пускают проверить газовое оборудование или перепланировку
Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их. Такая норма содержится в проекте подготовленных министерством юстиции поправок... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:05
В связи с сокращением спроса в Европе на уголь, Россия ищет возможности для продажи своего угля на других рынках. Летом этого года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что российские поставщики угля рассчитывают на укрепление позиций в Азии. В большинстве... читать дальше
.25 сентября 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0008 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9935 руб., максимальный -... читать дальше
.25 сентября 2019 года 10:56
Совокупная выручка 50 крупнейших инокомпаний, работающих в РФ, в 2018 году увеличилась на 10,2% - Forbes
Совокупная выручка 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России, в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 трлн рублей (в 2017-м рост составил 3,3%). Такие данные приводятся в новом рейтинге крупнейших иностранных компаний, работающих в России, опубликованном журналом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.