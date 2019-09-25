ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,706 руб.

25 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 сентября, составляет 63,706 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,93 коп.

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Минфин РФ поддерживает идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. "Да, я всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе... "Да, я всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе... читать дальше

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Запас древесины в России составляет всего 18 млрд кубометров, и эти запасы вскоре будут утрачены из-за отсутствия должного лесовосстановления и масштабных хищений, сообщил сегодня первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман. "Ежегодный объем расчетной лесосеки... "Ежегодный объем расчетной лесосеки... читать дальше

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Шведская IKEA в 2019 финансовом году (завершился 31 августа) увеличила продажи в России на 17% в рублях. "Год назад мы прогнозировали двузначный рост в России. Я рад сообщить, что мы завершили год с ростом продаж на 17%", - сказал журналистам гендиректор розничной сети... "Год назад мы прогнозировали двузначный рост в России. Я рад сообщить, что мы завершили год с ростом продаж на 17%", - сказал журналистам гендиректор розничной сети... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 48,13 коп. - до 64,1873 руб.... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1873 руб. По... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности холдинговой компании АФК "Система" до уровня ruA. Прогноз по рейтингу "стабильный". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Как... Как... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ФГУП "Почта России" серии БО-001Р-08 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании.... читать дальше

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Сбербанк России 24 сентября разместил 13,72% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_RU-EQT_BSK-48m-001Р-144R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 137,221 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен... Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен... читать дальше

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В январе-августе 2019 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 56,0 тыс. руб., увеличившись на 14,2% по сравнению с 49,0 тыс. руб. в январе-августе 2018 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За 8 месяцев 2019... За 8 месяцев 2019... читать дальше

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5 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-289 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9824% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,43%... читать дальше

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что решением проблем, которые за последние годы накопились на сахарном рынке РФ, должен стать экспорт сахара. В противном случае ситуация может привести к банкротству ряда сахарных заводов и существенному росту цен. ФАС... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Тинькофф банка серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", говорится в сообщении агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия... читать дальше

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Судебные приставы получат право выламывать двери квартир и домовладений для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования, если должник отказывается впустить их. Такая норма содержится в проекте подготовленных министерством юстиции поправок... Такая норма содержится в проекте подготовленных министерством юстиции поправок... читать дальше

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В связи с сокращением спроса в Европе на уголь, Россия ищет возможности для продажи своего угля на других рынках. Летом этого года глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что российские поставщики угля рассчитывают на укрепление позиций в Азии. В большинстве... В большинстве... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 211 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0008 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9935 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,9935 руб., максимальный -... читать дальше

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Совокупная выручка 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России, в 2018 году увеличилась на 10,2%, до 6,4 трлн рублей (в 2017-м рост составил 3,3%). Такие данные приводятся в новом рейтинге крупнейших иностранных компаний, работающих в России, опубликованном журналом... читать дальше

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