Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,0164 руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0164 руб.

Минимальный курс евро составил 69,9075 руб., максимальный - 70,0925 руб. Было заключено 4915 сделок. Объем торгов составил 21646,77 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,035 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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