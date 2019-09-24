Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 сентября

24 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3113,77 (-10,15) руб./грамм; на серебро - 38,01 (+0,22) руб./грамм; на платину - 1960,12 (-3,25) руб./грамм; на палладий - 3391,81 (-16,85) руб./грамм.

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РН банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок прошел 13 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона банка составлял 7,80-8,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды... Сбор заявок прошел 13 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона банка составлял 7,80-8,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды... читать дальше

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Ряд регионов РФ отказался от федеральных субсидий для АПК из-за отсутствия потребности в них. "Ряд субъектов РФ направил письма в Минсельхоз об отказе от части лимитов в связи с отсутствием потребности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. "Для... "Для... читать дальше

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Россия и Китай договорились ускорить переговоры по налогообложению дивидендов для стимулирования взаимных инвестиций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Заседание российско-китайской... читать дальше

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ФГУП "Почта России" выкупило в рамках оферты 1 млн 366,532 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 27%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 27%... читать дальше

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Разработкой долгосрочной стратегии развития авиационной промышленности РФ будет заниматься новая межведомственная рабочая группа во главе с замминистра финансов Андреем Ивановым и замгендиректора "Ростеха" Игорем Завьяловым, сообщил "Интерфаксу" источник в... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" выкупило в рамках оферты 6 млн 983,596 тыс. облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 46,5%... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 46,5%... читать дальше

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Всемирной торговой организации нужны радикальные изменения, в частности, из-за торговой политики Китая, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. "Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения. Второй... "Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения. Второй... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "Ай-теко" серии 001Р-01 объемом 800 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-20488-H-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-20488-H-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. рассчитывает, что число клиентов ее потребительского бизнеса в КНР к концу 2024 финансового года превысит 1 млрд. Потребительский бизнес включает в себя китайские площадки розничной торговли, цифровые медиа и локальные... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6823 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,6 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,6 руб.,... читать дальше

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Американские фондовые индикаторы растут в начале торгов: инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Улучшению настроений на рынках способствовали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2019 года уменьшился до 125,1 пункта с пересмотренных 134,2 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения... читать дальше

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Доллар дешевеет к евро и повышается по отношению к японской иене в ходе торгов во вторник, фунт стерлингов активно растет на фоне решения суда Великобритании признать незаконной приостановку работы парламента. Росту евро способствовали статданные, обнародованные во... Росту евро способствовали статданные, обнародованные во... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет при возмещении иностранным гражданам НДС за покупки, произведенные в РФ (tax free), производить выплату наличными, сейчас законно только перечисление на карту. Соответствующие поправки в закон "О валютном... читать дальше

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4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-288 на 37 млрд 378,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Прокуратура германского города Штутгарт во вторник приняла решение оштрафовать автомобилестроительный концерн Daimler AG на 870 млн евро за нарушения в сфере надзора за сертификацией транспортных средств. Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, нарушения касаются... Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, нарушения касаются... читать дальше

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