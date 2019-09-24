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24 сентября 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 сентября

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24 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3113,77 (-10,15) руб./грамм; на серебро - 38,01 (+0,22) руб./грамм; на платину - 1960,12 (-3,25) руб./грамм; на палладий - 3391,81 (-16,85) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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