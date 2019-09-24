Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2730 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2819,36 млрд руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 сентября составили по Российской Федерации 2730 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2494,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2685,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2451,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 сентября составили 2819,36 млрд руб. против 2816,19075 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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