24 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Сентябрь 2019
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Сентябрь 2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июль 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Сентябрь 2019
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24 сентября 2019 года 18:46
Нефть эталонных марок продолжает дешеветь в ходе торгов во вторник на фоне признаков восстановления добычи в Саудовской Аравии после атак беспилотников.
Некоторые инвесторы надеются, что производство нефти в Саудовской Аравии, пострадавшее в результате нападения дронов,... читать дальше
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24 сентября 2019 года 18:45
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку купона облигаций серии БО-004K-Р сроком обращения 2 месяца объемом 10 млрд рублей на уровне 6,83% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Дата погашения... читать дальше
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24 сентября 2019 года 18:42
РН банк завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок прошел 13 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона банка составлял 7,80-8,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды... читать дальше
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24 сентября 2019 года 18:39
Ряд регионов РФ отказался от федеральных субсидий для АПК из-за отсутствия потребности в них. "Ряд субъектов РФ направил письма в Минсельхоз об отказе от части лимитов в связи с отсутствием потребности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.
"Для... читать дальше
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24 сентября 2019 года 18:33
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по налогообложению дивидендов для стимулирования взаимных инвестиций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Заседание российско-китайской... читать дальше
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24 сентября 2019 года 18:27
ФГУП "Почта России" выкупило в рамках оферты 1 млн 366,532 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 27%... читать дальше
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24 сентября 2019 года 18:12
Разработкой долгосрочной стратегии развития авиационной промышленности РФ будет заниматься новая межведомственная рабочая группа во главе с замминистра финансов Андреем Ивановым и замгендиректора "Ростеха" Игорем Завьяловым, сообщил "Интерфаксу" источник в... читать дальше
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24 сентября 2019 года 18:05
ПАО "Ростелеком" выкупило в рамках оферты 6 млн 983,596 тыс. облигаций серии 001Р-01R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 46,5%... читать дальше
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24 сентября 2019 года 17:48
Всемирной торговой организации нужны радикальные изменения, в частности, из-за торговой политики Китая, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
"Всемирной торговой организации требуются радикальные изменения. Второй... читать дальше
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24 сентября 2019 года 17:46
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "Ай-теко" серии 001Р-01 объемом 800 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-20488-H-001P.
Сбор... читать дальше
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24 сентября 2019 года 17:39
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. рассчитывает, что число клиентов ее потребительского бизнеса в КНР к концу 2024 финансового года превысит 1 млрд. Потребительский бизнес включает в себя китайские площадки розничной торговли, цифровые медиа и локальные... читать дальше
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24 сентября 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6823 руб.
Минимальный курс доллара США составил 63,6 руб.,... читать дальше
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24 сентября 2019 года 17:26
Американские фондовые индикаторы растут в начале торгов: инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Улучшению настроений на рынках способствовали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о скором возобновлении торговых... читать дальше
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24 сентября 2019 года 17:14
Индекс потребительского доверия в США в сентябре 2019 года уменьшился до 125,1 пункта с пересмотренных 134,2 пункта в августе, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения... читать дальше
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24 сентября 2019 года 16:48
Доллар дешевеет к евро и повышается по отношению к японской иене в ходе торгов во вторник, фунт стерлингов активно растет на фоне решения суда Великобритании признать незаконной приостановку работы парламента.
Росту евро способствовали статданные, обнародованные во... читать дальше
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24 сентября 2019 года 16:39
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет при возмещении иностранным гражданам НДС за покупки, произведенные в РФ (tax free), производить выплату наличными, сейчас законно только перечисление на карту. Соответствующие поправки в закон "О валютном... читать дальше
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