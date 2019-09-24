ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,2759 руб.

24 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 70,2759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,16 коп

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,95 пункта (0,392%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,46 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45873,012 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,453 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9556 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2499 руб. Минимальный курс евро составил 70,12 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,12 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9854 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9701 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,9701 руб., максимальный -... читать дальше

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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К185 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,25% выпуска на 250 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 сентября. Ставка купона установлена в размере 6,69%... Сбор заявок на бонды прошел 18 сентября. Ставка купона установлена в размере 6,69%... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне неблагоприятной ситуации на мировых фондовых площадках на фоне забуксовавших торговых переговоров США и КНР, а волатильного рынка нефти. В понедельник в Азии преобладала негативная... В понедельник в Азии преобладала негативная... читать дальше

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Объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ в РФ, согласно данным на 18 сентября, вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 336,7 млрд рублей, говорится в сообщении Минсельхоза. Россельхозбанк выдал аграриям кредиты на... Россельхозбанк выдал аграриям кредиты на... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры продолжают оценивать противоречивые сигналы относительно сроков восстановления потерянной добычи Саудовской Аравией. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций РН банка серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии... читать дальше

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ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" установило ставку 1-го купона облигаций 1-й серии номинальным объемом 3 млрд рублей на уровне 11,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 12,10%... Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 12,10%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Магнит", а также трем выпускам облигаций компании кредитный рейтинг "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильным... "Кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильным... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), а также трем выпускам облигаций компании кредитный рейтинг "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен очень... "Кредитный рейтинг компании обусловлен очень... читать дальше

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О "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 6 млн 241,596 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 62,42% выпуска. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 62,42% выпуска. Эмитент... Эмитент... читать дальше

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ООО "Техно лизинг" полностью разместило облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Организатор - ООО "Иволга Капитал". Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.... Организатор - ООО "Иволга Капитал". Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку автомобильных шин с ноября 2020 года, следует из материалов сайта regulation.gov.ru. Согласно тексту разработанного министерством законопроекта, продавцы шин должны зарегистрироваться в информационной системе... Согласно тексту разработанного министерством законопроекта, продавцы шин должны зарегистрироваться в информационной системе... читать дальше

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