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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,2759 руб.
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24 сентября 2019 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,2759 руб.

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24 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 70,2759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,16 коп

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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23 сентября 2019 года 19:40
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23 сентября 2019 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2499 руб.

Минимальный курс евро составил 70,12 руб.,...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9854 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9854 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9701 руб., максимальный -...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 19:05
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Сбор заявок на бонды прошел 18 сентября. Ставка купона установлена в размере 6,69%...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 19:04
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС опустился на 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги в понедельник снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне неблагоприятной ситуации на мировых фондовых площадках на фоне забуксовавших торговых переговоров США и КНР, а волатильного рынка нефти.

В понедельник в Азии преобладала негативная...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:56
Кредитование полевых работ в АПК РФ выросло на 15%, до 336,7 млрд рублей
Объем выданных кредитов на проведение сезонных полевых работ в РФ, согласно данным на 18 сентября, вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 336,7 млрд рублей, говорится в сообщении Минсельхоза.

Россельхозбанк выдал аграриям кредиты на...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:52
Цены на нефть перешли к росту, Brent подорожала до $64,48 за баррель
Цены на нефть перешли к росту на торгах в понедельник, трейдеры продолжают оценивать противоречивые сигналы относительно сроков восстановления потерянной добычи Саудовской Аравией.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:25...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:48
АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка на 7 млрд руб. рейтинг "AAА(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций РН банка серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:44
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Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на уровне 12,10%...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:29
АКРА присвоило "Магниту" рейтинг "AA(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Магнит", а также трем выпускам облигаций компании кредитный рейтинг "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильным...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:23
АКРА присвоило "Магниту" и его облигациям рейтинг "AA(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT), а также трем выпускам облигаций компании кредитный рейтинг "AA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен очень...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:22
"ДОМ.РФ" приобрел по оферте 62,4% облигаций БО-09 на 6,2 млрд рублей
О "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 6 млн 241,596 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

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Эмитент...    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:21
"Техно лизинг" завершил размещение облигаций серии 001Р-02 на 200 млн рублей
ООО "Техно лизинг" полностью разместило облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Организатор - ООО "Иволга Капитал". Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения....    читать дальше
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23 сентября 2019 года 18:15
Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку шин с ноября 2020 г.
Минпромторг РФ предлагает ввести обязательную маркировку автомобильных шин с ноября 2020 года, следует из материалов сайта regulation.gov.ru.

Согласно тексту разработанного министерством законопроекта, продавцы шин должны зарегистрироваться в информационной системе...    читать дальше
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