Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2685,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2816,19 млрд руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 сентября составили по Российской Федерации 2685,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2451,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2633,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2419,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 сентября составили 2816,19 млрд руб. против 2824,35927 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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