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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Ультра" (Магнитогорск) серии 001Р объемом до 500 млн рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00481-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00481-R-001P-02E. В рамках 50-летней программы... В рамках 50-летней программы...

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Перед фармацевтической отраслью России поставлена задача к 2024 году увеличить свой экспортный потенциал в четыре раза, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в рамках IV Всероссийской GMP-конференции в понедельник. "Увеличение экспортных... "Увеличение экспортных... читать дальше

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3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-287 на 31 млрд 779,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка в понедельник предоставил банковской системе временные резервы в рамках РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $65,8 млрд. При этом спрос был ниже объявленного размера предложения в $75 млрд впервые с момента возобновления данных... При этом спрос был ниже объявленного размера предложения в $75 млрд впервые с момента возобновления данных... читать дальше

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Минприроды РФ разрабатывает методику расчета вредных выбросов автотранспорта в зависимости от загруженности автомобильных дорог, следует из материалов законопроекта ведомства на сайте regulation.gov. "Настоящая методика предназначена для расчета величин выбросов... "Настоящая методика предназначена для расчета величин выбросов... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,9 пункта (0,89%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2771,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2793,03 (-0,12%) пункта,... читать дальше

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Евро опустился ниже отметки в $1,10 в ходе торгов в понедельник после выхода не оправдавших ожидания статданных из еврозоны. Опубликованные в понедельник статданные указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года. Индекс... Индекс... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,36/64,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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АО "Открытие холдинг" 8 октября проведет собрание владельцев облигаций серий БО-П02 - БО-П04, говорится в сообщениях финансовой организации. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 26... Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 26... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в августе 2019 года упали на 8,7% после снижения на 0,8% в июле, скачка на 8,6% в июне, роста на 17,5% в мае, на 0,2% в апреле, снижения на 4% в марте, на 4,1% - в феврале и падения на 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале. Как говорится в сообщении агентства, правительству Российской Федерации присвоены следующие рейтинги по международной шкале:... Как говорится в сообщении агентства, правительству Российской Федерации присвоены следующие рейтинги по международной шкале:... читать дальше

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Британские компании остаются привлекательными для инвесторов, несмотря на риски, связанные с Brexit, при том, что их стоимость в настоящее время в среднем на 13% ниже, чем до референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, состоявшегося в июне 2016 года,... читать дальше

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ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 11,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на... Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на... читать дальше

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Производство угля в Китае в январе-августе выросло на 4,5% относительно того же периода 2018 года и достигло 2,41 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. В том числе в прошлом месяце показатель увеличился в годовом выражении на 5%... В том числе в прошлом месяце показатель увеличился в годовом выражении на 5%... читать дальше

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Во вторник, 24 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 6761,81 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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