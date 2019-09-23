23 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июль 2019
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23 сентября 2019 года 16:53
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Ультра" (Магнитогорск) серии 001Р объемом до 500 млн рублей включительно, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен идентификационный номер 4-00481-R-001P-02E.
В рамках 50-летней программы...
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23 сентября 2019 года 16:51
Перед фармацевтической отраслью России поставлена задача к 2024 году увеличить свой экспортный потенциал в четыре раза, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб в рамках IV Всероссийской GMP-конференции в понедельник.
"Увеличение экспортных... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:43
3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-287 на 31 млрд 779,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:33
Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка в понедельник предоставил банковской системе временные резервы в рамках РЕПО со сроком "овернайт" на сумму $65,8 млрд.
При этом спрос был ниже объявленного размера предложения в $75 млрд впервые с момента возобновления данных... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:24
Минприроды РФ разрабатывает методику расчета вредных выбросов автотранспорта в зависимости от загруженности автомобильных дорог, следует из материалов законопроекта ведомства на сайте regulation.gov.
"Настоящая методика предназначена для расчета величин выбросов... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,9 пункта (0,89%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2771,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2793,03 (-0,12%) пункта,... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:12
Евро опустился ниже отметки в $1,10 в ходе торгов в понедельник после выхода не оправдавших ожидания статданных из еврозоны. Опубликованные в понедельник статданные указали на падение промышленного PMI в Германии в сентябре до минимума с середины 2009 года.
Индекс... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:02
Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,36/64,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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23 сентября 2019 года 16:01
АО "Открытие холдинг" 8 октября проведет собрание владельцев облигаций серий БО-П02 - БО-П04, говорится в сообщениях финансовой организации.
Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 26... читать дальше
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23 сентября 2019 года 16:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в августе 2019 года упали на 8,7% после снижения на 0,8% в июле, скачка на 8,6% в июне, роста на 17,5% в мае, на 0,2% в апреле, снижения на 4% в марте, на 4,1% - в феврале и падения на 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба... читать дальше
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23 сентября 2019 года 15:53
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале.
Как говорится в сообщении агентства, правительству Российской Федерации присвоены следующие рейтинги по международной шкале:... читать дальше
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23 сентября 2019 года 15:41
Британские компании остаются привлекательными для инвесторов, несмотря на риски, связанные с Brexit, при том, что их стоимость в настоящее время в среднем на 13% ниже, чем до референдума по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза, состоявшегося в июне 2016 года,... читать дальше
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23 сентября 2019 года 15:40
ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 1 млрд рублей на уровне 11,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте через 2 года на... читать дальше
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23 сентября 2019 года 15:32
Производство угля в Китае в январе-августе выросло на 4,5% относительно того же периода 2018 года и достигло 2,41 млрд тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.
В том числе в прошлом месяце показатель увеличился в годовом выражении на 5%... читать дальше
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23 сентября 2019 года 15:30
Во вторник, 24 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 6761,81 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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