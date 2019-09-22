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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 63,8487 руб., курс евро - 70,5975 руб.
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22 сентября 2019 года 09:07
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 63,8487 руб., курс евро - 70,5975 руб.
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22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 63,8487 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,12 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 70,5975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,98 коп.
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22 сентября 2019 года 17:49
Жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом в поликлинике, пациенты смогут получить бесплатно или со скидкой. В Минздраве готовят предложения по новой системе лекарственного обеспечения, которая может вступить в силу уже в 2022 году, пишет "Российская газета".... читать дальше
.22 сентября 2019 года 17:28
"Нам нужен импульс, и импульс, исходящий от молодежи, которая сумела организоваться и теперь требует принятия решений на институциональном уровне, очень важен", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Молодежного саммита по климату 21 сентября в... читать дальше
.22 сентября 2019 года 17:01
В целом в России потребление самогона сокращается, свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве России. Результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты". Как говорится в исследовании, производство и... читать дальше
.22 сентября 2019 года 16:26
Мир – на пороге катастрофы. Глобальное потепление ведет к серьезнейшим изменениям на нашей планете, которые так или иначе отразятся на жизни всех землян. Представители Всемирной метеорологической организации (ВМО), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ряда других... читать дальше
.22 сентября 2019 года 15:31
ВТБ сообщил о проблемах в работе мобильного банка, клиенты не могут воспользоваться сервисом ни через приложение, ни на сайте. "В настоящий момент наблюдаются проблемы в работе мобильного банка ВТБ. Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства. Сейчас... читать дальше
.22 сентября 2019 года 15:04
Германия присоединится к альянсу стран, выступающих за отказ от использования угля для выработки электроэнергии (Powering Past Coal Alliance). Об этом министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце сообщила в интервью изданиям медиагруппы Funke. По... читать дальше
.22 сентября 2019 года 14:38
Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта, в январе-августе 2019 года завезла в страну 676,8 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщает Союз импортеров... читать дальше
.22 сентября 2019 года 13:59
Концерн "Белнефтехим" заявил о возобновлении практики еженедельного повышения внутренних цен на автомобильное топливо. В качестве причины в сообщении концерна названо усиление внешних рисков, которые привели к ослаблению курса белорусского рубля. В концерне также подчеркивают... читать дальше
.22 сентября 2019 года 13:38
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией. "Да", - сказал он в интервью Sky News, отвечая на вопрос, будет ли отсутствие соглашения между Лондоном и... читать дальше
.22 сентября 2019 года 09:07
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 63,8487 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,12 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 70,5975 руб. По...
.21 сентября 2019 года 17:08
Туристический сервис Globehunters назвал мировые достопримечательности, которые чаще всего искали туристы в Google в текущем году. В топе оказались три Диснейленда - в калифорнийском Анахайме (в среднем 1,7 млн поисковых запросов каждый месяц), Париже (1,2 млн запросов)... читать дальше
.21 сентября 2019 года 16:32
"Татнефть" открыла на территории Узбекистана вторую автозаправочную станцию, говорится в сообщении пресс-службы компании. "Обращаясь к участникам мероприятия, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов отметил, что открытие новой АЗС "Татнефти" в Ташкенте свидетельствует об... читать дальше
.21 сентября 2019 года 15:21
ПАО "Сургутнефтегаз" ввело в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании. Компания подчеркивает, что новое месторождение введено с опережением планов. "Восточная Сибирь - стратегически... читать дальше
.21 сентября 2019 года 14:39
Доля российской пшеницы с высоким содержанием протеина (от 12,5%) в 2019 году выросла до 68% от ее общего урожая с 34% в 2018 году, свидетельствуют данные Центра оценки качества зерна (структура Россельхознадзора). "Мы видим, что в этом году пшеницы с протеином более 12,5% - 68%... читать дальше
.21 сентября 2019 года 14:15
Узбекский автопроизводитель "Узавтомоторс" (УАМ) возобновил продажи в РФ, планирует реализовать на российском рынке до конца 2019 года 7 тыс. автомобилей, сообщил генеральный директор компании-дистрибьютора УАМ Сарвар Кадыров. "Мы хотим завезти сюда (в РФ в текущем... читать дальше
.21 сентября 2019 года 13:54
Минфин РФ приступил к разработке проекта поправок в Налоговый кодекс, уточняющих порядок налогообложения добычи бедных на никель руд, следует из материалов портала подготовки нормативно-правовых актов. Отмечается, что документ разрабатывается в целях стимулирование разработки на... читать дальше
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