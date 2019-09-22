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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 63,8487 руб., курс евро - 70,5975 руб.
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22 сентября 2019 года 09:07

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 63,8487 руб., курс евро - 70,5975 руб.

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22 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 63,8487 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,12 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 70,5975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,98 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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