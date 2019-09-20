20 сентября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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20 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.09 по 29.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|23.09.2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июль 2019
|24.09.2019
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Сентябрь 2019
|24.09.2019
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Сентябрь 2019
|24.09.2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Июль 2019
|24.09.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Сентябрь 2019
|25.09.2019
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Сентябрь 2019
|25.09.2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Август 2019
|25.09.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 сентября
|26.09.2019
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Август 2019
|26.09.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 сентября
|26.09.2019
|15:30
|Изменение ВВП США
|II квартал 2019
|26.09.2019
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Август 2019
|26.09.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 сентября
|27.09.2019
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Сентябрь 2019
|27.09.2019
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Сентябрь 2019
|27.09.2019
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Август 2019
|27.09.2019
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Август 2019
|27.09.2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2019
|27.09.2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Август 2019
|27.09.2019
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Сентябрь 2019
|27.09.2019
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Август 2019
|27.09.2019
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2019
|27.09.2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Август 2019
|27.09.2019
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Август 2019
|27.09.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
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