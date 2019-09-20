Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 сентября

20 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 21 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3087,59 (-6,18) руб./грамм; на серебро - 36,7 (+0,04) руб./грамм; на платину - 1939,88 (+23,82) руб./грамм; на палладий - 3380,93 (+102,16) руб./грамм.

.

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,64 пункта (0,059%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,41 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням... После снижения индекс РТС вернулся к уровням... читать дальше

.

ООО "АЙТИАЙ Коммодитиз" 24 сентября планирует начать размещение 3-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом $29 млн, говорится в сообщении компании. Купоны квартальные. Ставка купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны квартальные. Ставка купонов установлена на уровне 11% годовых. Номинал одной облигации - $10... Номинал одной облигации - $10... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45989,465 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 134,034 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3495 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4708 руб. Минимальный курс евро составил 70,3025 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,3025 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,012 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9887 руб., максимальный - 9,0397... Минимальный курс юаня составил 8,9887 руб., максимальный - 9,0397... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,872 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

ООО Научно-производственного предприятия "Моторные Технологии" (Пенза) планирует 25 сентября начать размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Бумаги будут размещаться по открытой подписке сроком на 3 года, номинал одной... Бумаги будут размещаться по открытой подписке сроком на 3 года, номинал одной... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне слабовыраженных внешних сигналов - игроки на мировых фондовых и сырьевых площадках заняли выжидательную позицию. В Азии в пятницу преобладал умеренный рост индексов (японский Nikkei... В Азии в пятницу преобладал умеренный рост индексов (японский Nikkei... читать дальше

.

Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка намерен проводить операции с предоставлением ликвидности банковской системе в рамках РЕПО со сроком "овернайт" каждый будний день по 10 октября включительно. Объем операций в следующий понедельник, 23 сентября, составит $75 млрд, в... читать дальше

.

Минсельхоз представил проект обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства России на период до 2025 года. Документ и проект соответствующего постановления правительства размещены на сайте regulation.gov.ru. Ранее срок реализации госпрограммы был рассчитан до... Ранее срок реализации госпрограммы был рассчитан до... читать дальше

.

Руководство американской инжиниринговой компании McDermott International Inc. начало рассмотрение возможности продажи подразделения Lummus Technology, говорится в пресс-релизе компании. Стоимость бизнеса, занимающегося продажей лицензий на принадлежащие McDermott... Стоимость бизнеса, занимающегося продажей лицензий на принадлежащие McDermott... читать дальше

.

Доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений на конец 2-го квартала 2019 года превысила 50% (+3,9 п.п. за квартал), в пенсионных резервах она составила 40,8% (+0,5 п.п.), отмечается в "Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов",... читать дальше

.

азпромбанк (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей на уровне 7,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,54%... Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,54%... читать дальше

.

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года. "Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", - сказал Медведев журналистам на острове Липно, куда он приехал после участия в урбанистическом форуме в Новгороде. Глава... "Надеюсь, она будет наполнена реальными делами", - сказал Медведев журналистам на острове Липно, куда он приехал после участия в урбанистическом форуме в Новгороде. Глава... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп объявил сегодня о введении санкций против Национального банка Ирана, сообщает американский телеканал CBS. По данным телеканала, такое заявление президент сделал в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в... читать дальше

.

Запасы нефти в России в 2018 году выросли на 8,7% - до 9,83 млрд тонн, говорится в материалах Минприроды. Запасы газа увеличились на 3,5% - до 14,99 трлн кубометров. Запасы газа увеличились на 3,5% - до 14,99 трлн кубометров. Эти данные получены по итогам обработки информации, предоставленной компаниями на конец июля. Эти данные получены по итогам обработки информации, предоставленной компаниями на конец июля.

.