ЦБ РФ установил курс евро с 21 сентября в размере 70,5975 руб.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4819 руб.

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ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3087,59 (-6,18) руб./грамм; на серебро - 36,7 (+0,04) руб./грамм; на платину - 1939,88 (+23,82) руб./грамм; на палладий - 3380,93 (+102,16) руб./грамм.

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Нефтяной рынок продолжает повышаться в пятницу и готовится завершить неделю максимальным подъемом с января на опасениях по поводу нехватки топлива на мировом рынке.

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Американские компании во втором квартале 2019 года вернули на родину $88,3 млрд корпоративной прибыли, полученной за рубежом, говорится в сообщении министерства торговли США.

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Сегодня цены на палладий на спотовом рынке в Лондоне поднялись на 1,8% и достигли рекордных $1648,65 за унцию.

При этом драгметалл завершает "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило с 2012 года, отмечает Bloomberg.