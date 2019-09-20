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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 21 сентября в размере 70,5975 руб.
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20 сентября 2019 года 12:38
ЦБ РФ установил курс евро с 21 сентября в размере 70,5975 руб.
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20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 70,5975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,98 коп. Это автоматическое сообщение.
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20 сентября 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4819 руб. Минимальный курс евро составил 70,325 руб., максимальный -... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:11
Инфляционное давление, определяемое как рост цен на наиболее устойчивые к действию временных факторов компоненты потребительской корзины, держится вблизи 4%. Это будет способствовать замедлению годовой инфляции до 4% и ее дальнейшей стабилизации около этого уровня. К такому... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3087,59 (-6,18) руб./грамм; на серебро - 36,7 (+0,04) руб./грамм; на платину - 1939,88 (+23,82) руб./грамм; на палладий - 3380,93 (+102,16) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.20 сентября 2019 года 15:04
Нефтяной рынок продолжает повышаться в пятницу и готовится завершить неделю максимальным подъемом с января на опасениях по поводу нехватки топлива на мировом рынке. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 мск подорожали на $0,49... читать дальше
.20 сентября 2019 года 15:02
Американские компании во втором квартале 2019 года вернули на родину $88,3 млрд корпоративной прибыли, полученной за рубежом, говорится в сообщении министерства торговли США. Таким образом, с момента вступления в силу налоговой реформы в начале 2018 года компании... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:54
Россия в этом году произведет рекордный объем свекловичного сахара - 6,4-6,7 млн тонн, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "Достаточно тяжелая ситуация складывается. В очередной раз у нас, видимо, будет рекорд производство свекловичного сахара в нашей... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:47
Господдержка АПК в 2020 году вырастет до 321 млрд рублей против 307 млрд рублей в этом году, сообщила журналистам в пятницу замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, на заседании правительства в четверг было одобрено выделение дополнительных средств на... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,79 пункта (0,422%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2782,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2796,04 (+0,05%) пункта,... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:39
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в пятницу. Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:33
Сегодня цены на палладий на спотовом рынке в Лондоне поднялись на 1,8% и достигли рекордных $1648,65 за унцию. При этом драгметалл завершает "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило с 2012 года, отмечает Bloomberg. "Рост продаж автомобилей с... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:26
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") полностью разместило выпуск коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Заем сроком обращения 3 года размещен по закрытой подписке. Номинал... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:24
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.20 сентября 2019 года 14:24
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Ненецкого автономного округа (НАО) и его облигационного займа серии 35001 до уровня "ruА+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга региона обусловлено высоким... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:16
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Совкомбанка с "BB" до "BB+". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", рейтинг... читать дальше
.20 сентября 2019 года 14:07
Авиационные страховщики ожидают увеличение тарифов на авиационное страхование в пределах 20-30% на вновь заключаемые договоры в 2019 году при отсутствии крупных убытков у авиакомпании. Такую оценку привел заместитель генерального директор СК "АльфаСтрахование" Илья Кабачник... читать дальше
.20 сентября 2019 года 13:59
С начала текущего года гостиничный фонд столицы увеличился почти на 1 тыс. номеров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В последние годы мы продолжаем развивать не только транспортную систему, продумываем... читать дальше
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