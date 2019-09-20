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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 21 сентября в размере 70,5975 руб.
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20 сентября 2019 года 12:38

ЦБ РФ установил курс евро с 21 сентября в размере 70,5975 руб.

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20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 70,5975 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,98 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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20 сентября 2019 года 15:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4819 руб.

Минимальный курс евро составил 70,325 руб., максимальный -...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 15:11
Замедление инфляции в РФ продолжается
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20 сентября 2019 года 15:08
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20 сентября 2019 года 15:04
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Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 мск подорожали на $0,49...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 15:02
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Таким образом, с момента вступления в силу налоговой реформы в начале 2018 года компании...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:54
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20 сентября 2019 года 14:47
Господдержка АПК в 2020 г. увеличится до 321 млрд руб.
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20 сентября 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 20 сентября снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,79 пункта (0,422%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2782,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2796,04 (+0,05%) пункта,...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:39
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Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в пятницу.

Позитивным фактором для рынков является возобновление переговоров о торговле между США и Китаем. В то же время усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:33
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Сегодня цены на палладий на спотовом рынке в Лондоне поднялись на 1,8% и достигли рекордных $1648,65 за унцию.

При этом драгметалл завершает "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило с 2012 года, отмечает Bloomberg.

"Рост продаж автомобилей с...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:26
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Заем сроком обращения 3 года размещен по закрытой подписке. Номинал...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:24
Банк Латвии снизил прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 2,5%
Банк Латвии ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) страны на 2019 год с 2,9% до 2,5%, на 2020 год - с 3,1% до 2,6%, заявил журналистам президент центробанка Илмар Римшевич. "Развитие Латвии постепенно замедляется вместе с замедлением экономики в еврозоне и в...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:24
"Эксперт РА" повысило рейтинг НАО и его облигаций 35001 до "ruА+", прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг Ненецкого автономного округа (НАО) и его облигационного займа серии 35001 до уровня "ruА+" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

Повышение кредитного рейтинга региона обусловлено высоким...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:16
Fitch повысило рейтинги "Совкомбанка", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Совкомбанка с "BB" до "BB+".

Прогноз изменения рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", рейтинг...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 14:07
Рост тарифов на рынке авиастрахования в этом году превысит 20-30% - эксперт
Авиационные страховщики ожидают увеличение тарифов на авиационное страхование в пределах 20-30% на вновь заключаемые договоры в 2019 году при отсутствии крупных убытков у авиакомпании. Такую оценку привел заместитель генерального директор СК "АльфаСтрахование" Илья Кабачник...    читать дальше
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20 сентября 2019 года 13:59
С начала года в Москве введены два гостиничных комплекса в целом почти на тысячу номеров
С начала текущего года гостиничный фонд столицы увеличился почти на 1 тыс. номеров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В последние годы мы продолжаем развивать не только транспортную систему, продумываем...    читать дальше
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