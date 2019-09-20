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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,2199 руб.
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20 сентября 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,2199 руб.
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20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 64,2199 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,91 коп.
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19 сентября 2019 года 20:10
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,83 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,77 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше
.19 сентября 2019 года 19:51
"Норильский никель" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября с 11:00 МСК до... читать дальше
.19 сентября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 сентября снизилась на 0,46% и составила 32035,789 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 32035,789 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,351 млрд руб., или на...
.19 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0434 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9941 руб., максимальный -... читать дальше
.19 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8267 руб. Минимальный курс евро составил 70,525 руб.,... читать дальше
.19 сентября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,048 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,048 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.19 сентября 2019 года 19:07
ВЭБ установил ставку 15-24-го купонов облигаций 18-й серии в размере 7,67% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 20-летние облигации 18-й серии объемом 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и дорожающую нефть. В Азии в четверг преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:49
ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) прогнозирует снижение экспорта российской пшеницы в 2019-2020 сельхозгоду до 32,5 млн тонн. Мировая торговля пшеницей в 2019-2020 сельхозгоду (в июле-июне) прогнозируется в объеме 173 млн тон, что на 5 млн... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:42
Россия по итогам прошедших сегодня в Брюсселе газовых консультаций ждет от Еврокомиссии обжалования решения Европейского суда по газопроводу OPAL. После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" с... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:37
Ошибки в организации импортозамещения в оборонке привели к срыву сроков нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин. "Вынужден говорить и о проблемных вопросах. В ряде случаев, как практика показывает, были допущены очевидные ошибки при... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:31
Консультации РФ, Еврокомиссии и Украины по газовым вопросам продолжатся через месяц. Как сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак, такая договоренность была достигнута в ходе завершившихся консультаций 19 сентября. "Это будут трехсторонние переговоры, но... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:25
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу системно изменить ситуацию с закредитованностью предприятий оборонно-промышленного комплекса. "С 2015 года действует оперативный штаб, где ведется мониторинг и контроль финансового состояния предприятий оборонно-промышленного... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:19
Шанс достроить газопровод "Северный поток 2" до конца текущего года остается - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "На сегодняшний день еще "Рубикон" (дедлайн, после которого завершение... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:11
Цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно быстроты восстановления добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов. Цены перешли к активному росту на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках около 20 млн баррелей нефти для... читать дальше
.19 сентября 2019 года 18:04
Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет. "Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы видим, что...
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