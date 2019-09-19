Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 139,2 млрд руб.

19 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 139,2 млрд руб.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 23,83 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,77 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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"Норильский никель" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-001P-01 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября с 11:00 МСК до... Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября с 11:00 МСК до... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 32035,789 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,351 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0434 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9941 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,9941 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8267 руб. Минимальный курс евро составил 70,525 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,048 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ВЭБ установил ставку 15-24-го купонов облигаций 18-й серии в размере 7,67% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 20-летние облигации 18-й серии объемом 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка... Банк разместил 20-летние облигации 18-й серии объемом 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и дорожающую нефть. В Азии в четверг преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил... В Азии в четверг преобладала умеренная позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил... читать дальше

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ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) прогнозирует снижение экспорта российской пшеницы в 2019-2020 сельхозгоду до 32,5 млн тонн. Мировая торговля пшеницей в 2019-2020 сельхозгоду (в июле-июне) прогнозируется в объеме 173 млн тон, что на 5 млн... Мировая торговля пшеницей в 2019-2020 сельхозгоду (в июле-июне) прогнозируется в объеме 173 млн тон, что на 5 млн... читать дальше

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Россия по итогам прошедших сегодня в Брюсселе газовых консультаций ждет от Еврокомиссии обжалования решения Европейского суда по газопроводу OPAL. После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" с... После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" с... читать дальше

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Ошибки в организации импортозамещения в оборонке привели к срыву сроков нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин. "Вынужден говорить и о проблемных вопросах. В ряде случаев, как практика показывает, были допущены очевидные ошибки при... читать дальше

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Консультации РФ, Еврокомиссии и Украины по газовым вопросам продолжатся через месяц. Как сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак, такая договоренность была достигнута в ходе завершившихся консультаций 19 сентября. "Это будут трехсторонние переговоры, но... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу системно изменить ситуацию с закредитованностью предприятий оборонно-промышленного комплекса. "С 2015 года действует оперативный штаб, где ведется мониторинг и контроль финансового состояния предприятий оборонно-промышленного... читать дальше

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Шанс достроить газопровод "Северный поток 2" до конца текущего года остается - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "На сегодняшний день еще "Рубикон" (дедлайн, после которого завершение... "На сегодняшний день еще "Рубикон" (дедлайн, после которого завершение... читать дальше

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Цены на нефть повышаются на новой волне опасений относительно быстроты восстановления добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов. Цены перешли к активному росту на сообщениях, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой о поставках около 20 млн баррелей нефти для... читать дальше

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Решений по изменению условий сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ нет. "Мы поговорили с министром энергетики Саудовской Аравии, Россия привержена выполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы видим, что... "Мы видим, что...

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