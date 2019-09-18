Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3778 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1938 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3778 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,1325 руб., максимальный - 64,4975 руб. Было заключено 9662 сделки. Объем торгов составил 35168,04 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,315 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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