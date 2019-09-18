Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,1778 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1778 руб.

Минимальный курс евро составил 70,92 руб., максимальный - 71,2975 руб. Было заключено 3605 сделок. Объем торгов составил 14376,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,97 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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