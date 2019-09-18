ЦБ РФ установил курс евро с 19 сентября в размере 71,2391 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 71,2391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,51 коп.

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Совместный антимонопольный институт в рамках объединения БРИКС предложил создать глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев. "Мы обсуждаем этот вопрос, позиция российской стороны, что именно так и нужно поступить, и нам нужно очное общение... "Мы обсуждаем этот вопрос, позиция российской стороны, что именно так и нужно поступить, и нам нужно очное общение... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз роста ВВП США на 2019 год до 2,2% с ожидавшихся в июне 2,1%, прогноз на 2020 год оставлен на уровне 2%, на 2021 год - улучшен с 1,8% с 1,9%. В 2022 году ожидается подъем экономики на 1,8%, говорится в пресс-релизе по итогам... читать дальше

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Фондовые индексы государств Западной Европы преимущественно укрепились в среду в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,02% и составил 389,41 пункта. Германский индекс... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,02% и составил 389,41 пункта. Германский индекс... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) понизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 71,2391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 63,51 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 64,429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,77 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,26 пункта (0,08%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2818,6 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 0,66 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 0,66 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46337,359 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 155,889 млрд руб., или на...

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 7-13-го купонов облигаций серии 001P-01 в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 15-летние бонды объемом 15 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона -... Компания разместила 15-летние бонды объемом 15 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка текущего купона -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 899 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3357 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 341 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0893 руб. Минимальный курс юаня составил 9,06 руб., максимальный - 9,1077... Минимальный курс юаня составил 9,06 руб., максимальный - 9,1077... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0831 руб. Минимальный курс евро составил 70,8925 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,8925 руб.,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся снижением, завершил среду незначительными изменениями. Европейские рынки акций весь день в основном демонстрировали повышательный настрой вслед за котировками акций банков и страховых компаний. Европейские рынки акций весь день в основном демонстрировали повышательный настрой вслед за котировками акций банков и страховых компаний. Азиатские фондовые... Азиатские фондовые... читать дальше

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Правительство Греции планирует направить 9 млрд евро в виде госгарантий при секьюритизации и последующей продаже банками страны портфелей невозвратных кредитов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ранее аналогичную программу реализовали власти... Ранее аналогичную программу реализовали власти... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые позволяют налоговым инспекторам с 1 апреля 2020 г. на основании имеющихся у них данных проводить камеральные проверки сделок по дарению или продаже недвижимости физлицами без подачи декларации по... читать дальше

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