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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0936 руб.
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18 сентября 2019 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0936 руб.

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18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0936 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0875 руб., максимальный - 9,1013 руб. Была заключена 41 сделка. Объем торгов составил 146,09 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,094 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0936 руб.
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