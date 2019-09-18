Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2714,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2774,57 млрд руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 2714,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2497,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2637,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2437,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 сентября составили 2774,57 млрд руб. против 2773,83847 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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