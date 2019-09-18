18 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июль 2019
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Август 2019
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Август 2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июль 2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Август 2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июль 2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Август 2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 сентября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Сентябрь 2019
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18 сентября 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0936 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,0875 руб., максимальный -... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:50
В августе продажи автомобилей в Европе - 27 стран Европейского союза (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - упали на максимальную величину в текущем году.
Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн,... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,3957... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:41
Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, сократила в первом квартале 2020 финансового года чистую прибыль на 11% и ухудшила прогноз на весь год из-за усиления торговой напряженности в мире.
Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:33
ЦБ РФ 16 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,65 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:26
По мнению экспертов, Банк Японии сохранит нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершится в четверг. Ослабление напряженности в торговой войне, а также достаточно спокойное состояние финансовых рынков не дают причин для... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 58,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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18 сентября 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,4221... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,4221 руб.
По отношению к последней сделке во вторник доллар увеличился на 6,21 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...
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18 сентября 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,88 пункта (0,067%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2818,98 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,68 пункта (0,194%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:14
Доходы Грузии от туризма в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6%, или на $46,8 млн меньше по сравнению с августом прошлого года, сообщает Национальный банк страны в своем аналитическом обзоре индикаторов финансового сектора.
По информации Центробанка,... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2% на фоне разнополярных внешних факторов (просевшая нефть компенсируется подросшими индексами в США и Китае).
Европейские рынки акций завершили торги во вторник в небольшом... читать дальше
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18 сентября 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,52/65,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...
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18 сентября 2019 года 09:59
ООО "Офир" установило ставку 1-го купона годовых коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей на уровне 18% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября с 11:00 МСК по 18:00 МСК. Ориентир по ставке купона также... читать дальше
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18 сентября 2019 года 09:57
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 2714,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2497,7 млрд руб.
На... читать дальше
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18 сентября 2019 года 09:56
Почти три четверти сограждан (72%) придерживаются мнения, что российские власти должны проводить политику по ограничению притока иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Согласно... читать дальше
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