Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0526 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 82 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0526 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0381 руб., максимальный - 9,0899 руб. Было заключено 234 сделки. Объем торгов составил 678,92 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0775 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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