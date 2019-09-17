.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,8285 руб.
.
17 сентября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,8285 руб.
|0
17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1845 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8285 руб. Минимальный курс евро составил 70,375 руб., максимальный - 71,195 руб. К этому времени было заключено 9452 сделки. Объем торгов составил 35946,38 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,1925 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 сентября 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0936 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0875 руб., максимальный -... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:50
В августе продажи автомобилей в Европе - 27 стран Европейского союза (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - упали на максимальную величину в текущем году. Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн,... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,3957... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:41
Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, сократила в первом квартале 2020 финансового года чистую прибыль на 11% и ухудшила прогноз на весь год из-за усиления торговой напряженности в мире. Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:33
ЦБ РФ 16 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,65 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:26
По мнению экспертов, Банк Японии сохранит нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершится в четверг. Ослабление напряженности в торговой войне, а также достаточно спокойное состояние финансовых рынков не дают причин для... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 58,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
.18 сентября 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,4221... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,4221 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар увеличился на 6,21 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...
.18 сентября 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,88 пункта (0,067%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2818,98 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,68 пункта (0,194%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:14
Доходы Грузии от туризма в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6%, или на $46,8 млн меньше по сравнению с августом прошлого года, сообщает Национальный банк страны в своем аналитическом обзоре индикаторов финансового сектора. По информации Центробанка,... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2% на фоне разнополярных внешних факторов (просевшая нефть компенсируется подросшими индексами в США и Китае). Европейские рынки акций завершили торги во вторник в небольшом... читать дальше
.18 сентября 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 63,52/65,66 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,52/65,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...
.18 сентября 2019 года 09:59
ООО "Офир" установило ставку 1-го купона годовых коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей на уровне 18% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября с 11:00 МСК по 18:00 МСК. Ориентир по ставке купона также... читать дальше
.18 сентября 2019 года 09:57
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2714,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2774,57 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 2714,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2497,7 млрд руб. На... читать дальше
.18 сентября 2019 года 09:56
Почти три четверти сограждан (72%) придерживаются мнения, что российские власти должны проводить политику по ограничению притока иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Согласно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.