Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,6574 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6574 руб.

Минимальный курс евро составил 70,3725 руб., максимальный - 70,76 руб. Было заключено 4923 сделки. Объем торгов составил 16369,77 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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