ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 сентября в размере 64,1213 руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 сентября, составляет 64,1213 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,41 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 445 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0936 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0875 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0875 руб., максимальный -... читать дальше

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В августе продажи автомобилей в Европе - 27 стран Европейского союза (без Мальты) плюс Исландия, Норвегия и Швейцария - упали на максимальную величину в текущем году. Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн,... Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн,... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,3957... читать дальше

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Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, сократила в первом квартале 2020 финансового года чистую прибыль на 11% и ухудшила прогноз на весь год из-за усиления торговой напряженности в мире. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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ЦБ РФ 16 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,65 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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По мнению экспертов, Банк Японии сохранит нынешние ультрамягкие параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое завершится в четверг. Ослабление напряженности в торговой войне, а также достаточно спокойное состояние финансовых рынков не дают причин для... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 58,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1763 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,4221... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,4221 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар увеличился на 6,21 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке во вторник доллар увеличился на 6,21 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,88 пункта (0,067%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2818,98 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,68 пункта (0,194%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 2,68 пункта (0,194%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доходы Грузии от туризма в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6%, или на $46,8 млн меньше по сравнению с августом прошлого года, сообщает Национальный банк страны в своем аналитическом обзоре индикаторов финансового сектора. По информации Центробанка,... По информации Центробанка,... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2% на фоне разнополярных внешних факторов (просевшая нефть компенсируется подросшими индексами в США и Китае). Европейские рынки акций завершили торги во вторник в небольшом... Европейские рынки акций завершили торги во вторник в небольшом... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,52/65,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи...

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ООО "Офир" установило ставку 1-го купона годовых коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей на уровне 18% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября с 11:00 МСК по 18:00 МСК. Ориентир по ставке купона также... Сбор заявок на выпуск прошел 17 сентября с 11:00 МСК по 18:00 МСК. Ориентир по ставке купона также... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 сентября составили по Российской Федерации 2714,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2497,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Почти три четверти сограждан (72%) придерживаются мнения, что российские власти должны проводить политику по ограничению притока иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс". Согласно... Согласно... читать дальше

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