Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2637,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2773,84 млрд руб.

17 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 2637,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2437,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2612,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2432,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 сентября составили 2773,84 млрд руб. против 2754,38918 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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