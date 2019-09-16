Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,9042 руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9042 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,57 руб., максимальный - 64,1675 руб. Было заключено 17174 сделки. Объем торгов составил 86752,16 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,0425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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