Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,767 руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,767 руб.

Минимальный курс евро составил 70,455 руб., максимальный - 70,9 руб. Было заключено 5654 сделки. Объем торгов составил 18834,08 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,6725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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