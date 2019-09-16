ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 сентября в размере 63,8272 руб.

16 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 63,8272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,39 коп.

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Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют снижение во вторник после того, как американские индексы завершили в минусе торги накануне на эскалации геополитических рисков. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился менее чем на 0,1%,... Японский индекс Nikkei 225 уменьшился менее чем на 0,1%,... читать дальше

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7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-284 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 2637,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2437,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и иене, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на нефтяном рынке. По состоянию на 9:13 мск евро стоил $1,1007 по сравнению с $1,1001 по итогам предыдущей... По состоянию на 9:13 мск евро стоил $1,1007 по сравнению с $1,1001 по итогам предыдущей... читать дальше

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Администрация США достигла первоначального соглашения с Японией о таможенных пошлинах, сообщил президент страны Дональд Трамп. "Я рад сообщить, что моя администрация достигла первоначального торгового соглашения о тарифных барьерах с Японией, и я намерен заключить это... "Я рад сообщить, что моя администрация достигла первоначального торгового соглашения о тарифных барьерах с Японией, и я намерен заключить это... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Индекс Dow Jones Industrial Average 16 сентября понизился на 142,7 пункта (0,52%) и составил 27076,82... Индекс Dow Jones Industrial Average 16 сентября понизился на 142,7 пункта (0,52%) и составил 27076,82... читать дальше

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Вчера нефтяные цены продемонстрировали рекордный последние годы рост. По итогам торгов 16 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures взлетела на $8,8 (14,6%) - до $69,02 за баррель. По итогам торгов 16 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures взлетела на $8,8 (14,6%) - до $69,02 за баррель. Октябрьский фьючерс на WTI на... Октябрьский фьючерс на WTI на... читать дальше

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Вчера комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственную поправку об установлении на постоянной основе надбавок к налогу на добычу нефти и природного газа (НДПИ), что под данным Минфина, принесет в бюджет доходы в размере 340 млрд рублей в год. "Поправка касается... "Поправка касается... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1639,07 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80005,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня бюджетный комитет Госдумы собирается дать окончательное заключение на инициативу Минфина о продлении до 31 декабря 2024 г. действующего до 31 декабря 2020 г. ограничения, которое позволяет компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих... читать дальше

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Новые антироссийские санкции в августе оказали сдержанное давление на курс рубля, привели к его ослаблению не более чем на 0,5%, следует из сентябрьского доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП). "В начале августа снижение (валют стран с формирующимися рынками)... "В начале августа снижение (валют стран с формирующимися рынками)... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, которая подтолкнула вверх акции нефтепроизводителей, но оказала давление на бумаги авиакомпаний. Сводный индекс крупнейших... Сводный индекс крупнейших... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 70,6695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,12 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 63,8272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,39 коп.

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