16 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Август 2019
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Сентябрь 2019
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17 сентября 2019 года 09:28
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют снижение во вторник после того, как американские индексы завершили в минусе торги накануне на эскалации геополитических рисков.
Японский индекс Nikkei 225 уменьшился менее чем на 0,1%,... читать дальше
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17 сентября 2019 года 09:27
7 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-284 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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17 сентября 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 сентября составили по Российской Федерации 2637,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2437,2 млрд руб.
На... читать дальше
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17 сентября 2019 года 09:20
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и иене, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на нефтяном рынке.
По состоянию на 9:13 мск евро стоил $1,1007 по сравнению с $1,1001 по итогам предыдущей... читать дальше
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17 сентября 2019 года 09:14
Администрация США достигла первоначального соглашения с Японией о таможенных пошлинах, сообщил президент страны Дональд Трамп.
"Я рад сообщить, что моя администрация достигла первоначального торгового соглашения о тарифных барьерах с Японией, и я намерен заключить это... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:54
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии.
Индекс Dow Jones Industrial Average 16 сентября понизился на 142,7 пункта (0,52%) и составил 27076,82... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:43
Вчера нефтяные цены продемонстрировали рекордный последние годы рост.
По итогам торгов 16 сентября стоимость ноябрьского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures взлетела на $8,8 (14,6%) - до $69,02 за баррель.
Октябрьский фьючерс на WTI на... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:39
Вчера комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственную поправку об установлении на постоянной основе надбавок к налогу на добычу нефти и природного газа (НДПИ), что под данным Минфина, принесет в бюджет доходы в размере 340 млрд рублей в год.
"Поправка касается... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 1639,07 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 сентября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,25 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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17 сентября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 80005,77 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:25
Сегодня бюджетный комитет Госдумы собирается дать окончательное заключение на инициативу Минфина о продлении до 31 декабря 2024 г. действующего до 31 декабря 2020 г. ограничения, которое позволяет компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:17
Новые антироссийские санкции в августе оказали сдержанное давление на курс рубля, привели к его ослаблению не более чем на 0,5%, следует из сентябрьского доклада ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП).
"В начале августа снижение (валют стран с формирующимися рынками)... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:10
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы снизились на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, которая подтолкнула вверх акции нефтепроизводителей, но оказала давление на бумаги авиакомпаний.
Сводный индекс крупнейших... читать дальше
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17 сентября 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 70,6695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 86,12 коп.
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17 сентября 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 63,8272 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,39 коп.
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