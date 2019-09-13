Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

13 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,25 пункта (0,295%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2791,74 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По... Индекс РТС стабилизируется после роста. По... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Инград" планирует 16 сентября рассмотреть вопрос об утверждении программы облигаций, говорится в сообщении компании. Параметры программы пока не раскрываются. Параметры программы пока не раскрываются. В обращении находятся три выпуска облигаций компании на 35 млрд... В обращении находятся три выпуска облигаций компании на 35 млрд... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 31644,759 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 153,470 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1434 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1061 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1061 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1778 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3421 руб. Минимальный курс евро составил 71,11 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,11 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6820 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3275 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся снижением, завершил пятницу противоречиво. Европейские рынки акций демонстрировали в основном повышательный настрой после заседания ЕЦБ. Европейские рынки акций демонстрировали в основном повышательный настрой после заседания ЕЦБ. Азиатские фондовые индикаторы завершили торги в мажоре на признаках снижения... Азиатские фондовые индикаторы завершили торги в мажоре на признаках снижения... читать дальше

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Правительство РФ предложило установить действующие с 2015 года повышающие коэффициенты к НДПИ на нефть и газ "Газпрома" (так называемые "нашлепки" на НДПИ) на постоянной основе. "Это продление девальвационных надбавок к НДПИ, которые были введены в 2015 году и которые... "Это продление девальвационных надбавок к НДПИ, которые были введены в 2015 году и которые... читать дальше

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Нефтяные цены в ходе торгов в пятницу перешли к снижению, завершают неделю падением. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 мск составила $60,27 за баррель, что на $011 (0,18%) ниже уровня предыдущей... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:31 мск составила $60,27 за баррель, что на $011 (0,18%) ниже уровня предыдущей... читать дальше

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"Московская биржа" временно приостановила торги на срочном рынке с 18:20 мск в связи с невозможностью подключения части участников, сообщается в информации биржи. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок с 18:25 мск. Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок с 18:25 мск. Биржа возобновит... Биржа возобновит...

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Германский автомобилестроительный концерн Volkswagen AG (VW) объединит подразделения, отвечающие за программное обеспечение, в рамках инвестиционного плана на сумму $8 млрд. Объединение IT-подразделений позволит крупнейшему в мире автопроизводителю повысить... Объединение IT-подразделений позволит крупнейшему в мире автопроизводителю повысить... читать дальше

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ООО "СУЭК-Финанс" 18 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 001P-03R объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,7%, что соответствует... Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,7%, что соответствует... читать дальше

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Оператор гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), предложивший слияние London Stock Exchange Group (LSEG) и получивший отказ, по-прежнему уверен в том, что объединение соответствует интересам акционеров компаний, их клиентов, а также глобальных рынков в... читать дальше

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Сентябрьский индекс потребительского доверия в США года повысился до 92 пунктов, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. В августе этот показатель рухнул до 89,8 пункта - минимума с октября 2016 года (в... В августе этот показатель рухнул до 89,8 пункта - минимума с октября 2016 года (в... читать дальше

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Глава долгового департамента министерства финансов РФ Константин Вышковский сообщил журналистам, что Минфин должен понять, есть ли у России возможность занимать на внешнем рынке в долларах с учетом новых санкций США, запрещающих американским фининститутам участие в первичных... читать дальше

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РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,65% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,80% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,80% годовых. Сбор заявок прошел 13... Сбор заявок прошел 13... читать дальше

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