13 сентября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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13 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|16.09.2019
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Август 2019
|16.09.2019
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Сентябрь 2019
|17.09.2019
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Сентябрь 2019
|17.09.2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Сентябрь 2019
|17.09.2019
|16:15
|Промышленное производство в США
|Август 2019
|17.09.2019
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июль 2019
|18.09.2019
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Июль 2019
|18.09.2019
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Август 2019
|18.09.2019
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Август 2019
|18.09.2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июль 2019
|18.09.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Август 2019
|18.09.2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июль 2019
|18.09.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Август 2019
|18.09.2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Август 2019
|18.09.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 сентября
|18.09.2019
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Сентябрь 2019
|19.09.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июль 2019
|19.09.2019
|11:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июль 2019
|19.09.2019
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Август 2019
|19.09.2019
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Сентябрь 2019
|19.09.2019
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|II квартал 2019
|19.09.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 сентября
|19.09.2019
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Сентябрь 2019
|19.09.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 сентября
|19.09.2019
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Август 2019
|19.09.2019
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Август 2019
|20.09.2019
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Август 2019
|20.09.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июль 2019
|20.09.2019
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Сентябрь 2019
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