Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,367 руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,367 руб.

Минимальный курс евро составил 71,185 руб., максимальный - 71,7325 руб. Было заключено 3715 сделок. Объем торгов составил 11286,2 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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