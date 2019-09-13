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13 сентября 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,367 руб.
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13 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,367 руб. Минимальный курс евро составил 71,185 руб., максимальный - 71,7325 руб. Было заключено 3715 сделок. Объем торгов составил 11286,2 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2225 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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