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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 124,3 млрд руб.
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13 сентября 2019 года 10:07
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 124,3 млрд руб.
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13 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 124,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 114,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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В Европе в пятницу подскочили цены на природный газ, поскольку германский регулятор потребовал от OPAL Gastransport немедленного выполнения решения Европейского суда, аннулировавшего решение Еврокомиссии об исключении газопровода OPAL из-под европейского... читать дальше
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