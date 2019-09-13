Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2575,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2761,53 млрд руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 сентября составили по Российской Федерации 2575,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2363,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2534,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 сентября составили 2761,53 млрд руб. против 2757,58184 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.