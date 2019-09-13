13 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Август 2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июль 2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Август 2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Август 2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июль 2019
Это автоматическое сообщение.
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13 сентября 2019 года 17:22
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность реструктуризации кредиторской задолженности пострадавших от наводнения в Иркутской области.
"Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области... читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:21
Росбанк установил ставку 9-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. Срок обращения выпуска - 10... читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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13 сентября 2019 года 17:09
Профсоюзы и работодатели одобрили в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект закона об установлении в России с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12130 рублей в месяц, сообщает... читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:05
Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года в размере 7,54%... читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:00
В понедельник, 16 сентября, в Японии праздник - День уважения старости.
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Это автоматическое сообщение.
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13 сентября 2019 года 16:59
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил оптимизм по поводу возможности сделки с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС в преддверии встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил Bloomberg.
Как отметил Б.Джонсон, сейчас... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:50
Правительство Азербайджана в 2020 году прогнозирует увеличение ВВП страны на 2,4%.
Согласно прогнозам, опубликованным на сайте Минфина, в 2021 году рост ВВП Азербайджана ускорится до 3,8%, а затем будет замедляться: в 2022 году до 3%, в 2023 году - до 2,7%.
В... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:48
АО "Открытие холдинг" 30 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпуска серии БО-П01, говорится в сообщении финансовой организации.
Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 18... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:47
ООО "Ипотечный агент БСПБ" (SPV-компания банка "Санкт-Петербург") приняло решение 28 сентября досрочно погасить выпуск облигаций с ипотечным покрытием, говорится в сообщении эмитента.
Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 1,151 млрд... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:42
Руководство оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) по-прежнему хочет осуществить слияние с London Stock Exchange Group (LSEG), владельцем Лондонской фондовой биржи (LSE), несмотря на жесткий отказ LSEG от первоначального предложения, пишет... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:34
Закон о регулировании аудиторов может быть принят во втором чтении в осеннюю сессию Госдумы, сообщил в пятницу журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век" в Сочи, организованного Ассоциацией банков... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 79 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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13 сентября 2019 года 16:26
В Европе в пятницу подскочили цены на природный газ, поскольку германский регулятор потребовал от OPAL Gastransport немедленного выполнения решения Европейского суда, аннулировавшего решение Еврокомиссии об исключении газопровода OPAL из-под европейского... читать дальше
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