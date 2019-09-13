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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,8273 руб.
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13 сентября 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,8273 руб.

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13 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 71,8273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,67 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
13 сентября 2019 года 17:22
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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность реструктуризации кредиторской задолженности пострадавших от наводнения в Иркутской области.

"Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:21
Росбанк установил ставку 9-го купона облигаций серии А8 в размере 1%
Росбанк установил ставку 9-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. Срок обращения выпуска - 10...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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13 сентября 2019 года 17:09
Трехсторонняя комиссия одобрила повышение с 2020 года МРОТ в России до 12130 руб. в месяц
Профсоюзы и работодатели одобрили в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект закона об установлении в России с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12130 рублей в месяц, сообщает...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:05
"Икс 5 Финанс" установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,4%
Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года в размере 7,54%...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 16 по 23 сентября
В понедельник, 16 сентября, в Японии праздник - День уважения старости.

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Это автоматическое сообщение.
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13 сентября 2019 года 16:59
Британский премьер выражает оптимизм относительно заключения сделки по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил оптимизм по поводу возможности сделки с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС в преддверии встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил Bloomberg.

Как отметил Б.Джонсон, сейчас...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:50
Правительство Азербайджана ухудшило прогноз роста ВВП на 2020 год
Правительство Азербайджана в 2020 году прогнозирует увеличение ВВП страны на 2,4%.

Согласно прогнозам, опубликованным на сайте Минфина, в 2021 году рост ВВП Азербайджана ускорится до 3,8%, а затем будет замедляться: в 2022 году до 3%, в 2023 году - до 2,7%.

В...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:48
"Открытие Холдинг" 30 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпуска БО-П01
АО "Открытие холдинг" 30 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпуска серии БО-П01, говорится в сообщении финансовой организации.

Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 18...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:47
"Ипотечный агент БСПБ" 28 сентября досрочно погасит жилищные облигации на 1,1 млрд руб.
ООО "Ипотечный агент БСПБ" (SPV-компания банка "Санкт-Петербург") приняло решение 28 сентября досрочно погасить выпуск облигаций с ипотечным покрытием, говорится в сообщении эмитента.

Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 1,151 млрд...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:42
Гонконгская биржа по-прежнему настроена на слияние с LSE
Руководство оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) по-прежнему хочет осуществить слияние с London Stock Exchange Group (LSEG), владельцем Лондонской фондовой биржи (LSE), несмотря на жесткий отказ LSEG от первоначального предложения, пишет...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:34
Во втором чтении законопроект о регулировании аудиторов может быть принят осенью - Швецов
Закон о регулировании аудиторов может быть принят во втором чтении в осеннюю сессию Госдумы, сообщил в пятницу журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век" в Сочи, организованного Ассоциацией банков...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 79 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 79 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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13 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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13 сентября 2019 года 16:26
В Европе растут цены на газ, так как ФРГ требует от OPAL немедленного выполнения решения суда ЕС
В Европе в пятницу подскочили цены на природный газ, поскольку германский регулятор потребовал от OPAL Gastransport немедленного выполнения решения Европейского суда, аннулировавшего решение Еврокомиссии об исключении газопровода OPAL из-под европейского...    читать дальше
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