ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,8273 руб.

13 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 13 сентября, составляет 71,8273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,67 коп.

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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность реструктуризации кредиторской задолженности пострадавших от наводнения в Иркутской области. "Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области... "Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области... читать дальше

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Росбанк установил ставку 9-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. Срок обращения выпуска - 10... Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. Срок обращения выпуска - 10... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16.09 по 22.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Профсоюзы и работодатели одобрили в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) проект закона об установлении в России с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12130 рублей в месяц, сообщает... читать дальше

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Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года в размере 7,54%... Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года в размере 7,54%... читать дальше

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В понедельник, 16 сентября, в Японии праздник - День уважения старости. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил оптимизм по поводу возможности сделки с Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС в преддверии встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщил Bloomberg. Как отметил Б.Джонсон, сейчас... Как отметил Б.Джонсон, сейчас... читать дальше

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Правительство Азербайджана в 2020 году прогнозирует увеличение ВВП страны на 2,4%. Согласно прогнозам, опубликованным на сайте Минфина, в 2021 году рост ВВП Азербайджана ускорится до 3,8%, а затем будет замедляться: в 2022 году до 3%, в 2023 году - до 2,7%. Согласно прогнозам, опубликованным на сайте Минфина, в 2021 году рост ВВП Азербайджана ускорится до 3,8%, а затем будет замедляться: в 2022 году до 3%, в 2023 году - до 2,7%. В... В... читать дальше

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АО "Открытие холдинг" 30 сентября проведет собрание владельцев облигаций выпуска серии БО-П01, говорится в сообщении финансовой организации. Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 18... Собрание будет проводиться в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в нем, будут определены до 18... читать дальше

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ООО "Ипотечный агент БСПБ" (SPV-компания банка "Санкт-Петербург") приняло решение 28 сентября досрочно погасить выпуск облигаций с ипотечным покрытием, говорится в сообщении эмитента. Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 1,151 млрд... Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 1,151 млрд... читать дальше

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Руководство оператора гонконгской биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) по-прежнему хочет осуществить слияние с London Stock Exchange Group (LSEG), владельцем Лондонской фондовой биржи (LSE), несмотря на жесткий отказ LSEG от первоначального предложения, пишет... читать дальше

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Закон о регулировании аудиторов может быть принят во втором чтении в осеннюю сессию Госдумы, сообщил в пятницу журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век" в Сочи, организованного Ассоциацией банков... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 79 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В Европе в пятницу подскочили цены на природный газ, поскольку германский регулятор потребовал от OPAL Gastransport немедленного выполнения решения Европейского суда, аннулировавшего решение Еврокомиссии об исключении газопровода OPAL из-под европейского... читать дальше

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