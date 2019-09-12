Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2534,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2757,58 млрд руб.

12 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 сентября составили по Российской Федерации 2534,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2334,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2128,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 сентября составили 2757,58 млрд руб. против 2507,74224 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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