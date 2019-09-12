12 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Август 2019
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Август 2019
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|II квартал 2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июль 2019
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 сентября
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Август 2019
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Июль 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 по 31 августа
|21:00
|Бюджет США
|Август 2019
Это автоматическое сообщение.
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12 сентября 2019 года 10:16
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 114,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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12 сентября 2019 года 10:12
Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" устарел и требует изменений, в идеале можно было бы оставить только запрет на расчеты в валюте внутри страны, полагает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"В целом, мы идем по этому пути. По большому счету, в... читать дальше
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12 сентября 2019 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги в четверг снижением индексов в пределах 0,1%.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг, в основном, демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии... читать дальше
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12 сентября 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,67/66,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 сентября 2019 года 09:59
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на 1,3% в годовом сравнении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.
Первоначально было объявлено о повышении на 1,2%, и... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:55
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить на две... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:38
Британское правительство частично опубликовало документы, предупреждающие о возможных последствиях выхода страны из ЕС без сделки, сообщает Sky News.
Пять страниц документа, опубликованных на сайте правительства, предупреждают, что Британия столкнется с негативными... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:36
2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-281 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:31
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 сентября составили по Российской Федерации 2534,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,1 млрд руб.
На... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:29
Промсвязьбанк (ПСБ) до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга оборонно-промышленного комплекса, сообщил сегодня журналистам глава правления банка Петр Фрадков.
По его словам, ранее ПСБ уже было передано 100 млрд рублей.
"Были выпущены соответствующие... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:21
В августе потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли на 1% в годовом выражении после подъема на 1,1% в июле, свидетельствуют окончательные данные Федерального статуправления страны (Destatis).
Рост показателя стал минимальным с... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:14
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар стабилен в паре с евро, дорожает по отношению к иене на признаках ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая.
По состоянию на 9:07 мск евро стоил $1,1012 по сравнению с $1,1010 по итогам предыдущей... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:07
Торги в среду американские фондовые индексы завершили на позитиве.
Standard & Poor's 500 повысился на 21,54 пункта (0,72%), составив 3000,93 пункта. Значение Nasdaq Composite выросло на 85,52 пункта (1,06%) - до 8169,68 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше
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12 сентября 2019 года 09:04
ООО "Эбис" утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Заем сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей... читать дальше
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12 сентября 2019 года 08:57
Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.
"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1... читать дальше
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12 сентября 2019 года 08:50
Сегодня нефтяные цены восстанавливаются после существенного падения днем ранее. Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше
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